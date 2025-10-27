إعلان

الاحتلال يعلن تسلم جثة أسير إسرائيلي جديد من غزة

كتب : مصراوي

11:15 م 27/10/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، أن الصليب الأحمر استلم جثمان أحد الأسرى الجدد في شمال قطاع غزة وفي طريقه إلى القوات الإسرائيلية بالقطاع.

وفي وقت سابق، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها ستسلم جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.

وقالت القسام في بيان لها اليوم الإثنين: "سنسلم عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة جثة أحد أسرى الاحتلال تم استخراجها اليوم في قطاع غزة".

جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم جثة أسير إسرائيلي غزة

