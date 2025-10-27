الاحتلال يعلن تسلم جثة أسير إسرائيلي جديد من غزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، أن الصليب الأحمر استلم جثمان أحد الأسرى الجدد في شمال قطاع غزة وفي طريقه إلى القوات الإسرائيلية بالقطاع.

وفي وقت سابق، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها ستسلم جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.

وقالت القسام في بيان لها اليوم الإثنين: "سنسلم عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة جثة أحد أسرى الاحتلال تم استخراجها اليوم في قطاع غزة".