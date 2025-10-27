البرهان: الشعب السوداني والقوات المسلحة ستنتصر ونقتص لكل شهدائنا

وكالات

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، أن الشعب السوداني والقوات المسلحة ستنتصر في حربها مع المليشيات.

وقال البرهان خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إن تقدير القيادة في الفاشر كان مغادرة المدينة بسبب ما تعرضت له من تدمير ممنهج.

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني:"عازمون على أن نقتص لكل شهدائنا، وقواتنا قادرة على تحقيق النصر واستعادة الأراضي".

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه سيحاسب هؤلاء المجرمين وسيقتص منهم، قائلاً: "قواتنا قادرة على تحقيق النصر ونستطيع أن نقلب الطاولة وإعادة الأرض التي دنسها الخونة إلى حضن الوطن".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة بإقليم دارفور، إن مليشيا الدعم السريع نفذت منذ السبت الماضي أعمالا انتقامية في حق المدنيين بمدينة الفاشر.

وأكدت الصحة بـ"دارفور" خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن الدعم السريع ارتكبت مجازر بشعة وتصفيات جسدية وتطهيرا عرقيا وقتلا ممنهجا في حق المدنيين بالسودان.

وأضافت: "مدينة الفاشر تعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم بسبب ما تعرضت له من مجازر".

وطالبت وزارة الصحة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التحرك العاجل لإنقاذ المدنيين في الفاشر.