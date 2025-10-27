

وكالات



أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أن التقدم المستمر لقوات الدعم السريع في الفاشر بالسودان يخلف آثارا مُروعة ومُدمرة على المدنيين.



وقالت كوبر، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن مئات الآلاف من الأشخاص محاصرون في الفاشر بالسودان ويواجهون النزوح القسري والعنف مما ينذر بعواقب إنسانية كارثية.



وطالبت وزيرة الخارجية البريطانية، من الدعم السريع بالسماح للمدنيين في الفاشر بالمغادرة الآمنة والحصول على المساعدات دون عوائق، قائلة: "يجب أن تتوقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السودان وقيادة الدعم السريع ستُحاسب على أفعال قواتها".



وأضافت: "سنواصل العمل مع الشركاء الدوليين للدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار وإيجاد طريق نحو السلام في السودان".



وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية، أن هناك الكثير من السودانيين يواجهون نزوحا قسريا وعنفا عشوائيا والعواقب الإنسانية كارثية.