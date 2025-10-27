مسؤول إسرائيلي: تنتظر الضوء الأخضر من أمريكا للتوسع في غزة



وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الحكومة تتوقع موافقة أمريكية "لمعاقبة حركة المقاومة الإسلامية حماس في قضية جثامين الأسرى مع انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة.



وأكدت الصحيفة العبرية خلال تقرير لها اليوم الإثنين، أن إسرائيل تدرس التوسع داخل قطاع غزة كعقوبة على حماس، التي لم تُسلم أسرى منذ فترة.



وقال المسؤول الإسرائيلي، أن كل شيء يعتمد على موافقة الولايات المتحدة، بعد انتهاء المهلة التي حددها ترامب الليلة، لافتا إلى أن رئيس الأركان الأمريكي دان كين، سيصل إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، ويزور المقر الأمريكي في كريات جات.



وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هناك استعدادات في إسرائيل لإمكانية تسلم جثمان أحد الأسرى هذه الليلة.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، أن هناك استعدادات لتسلم جثمان أحد الأسرى الليلة



وقال مراسل قناة الجزيرة، إن عملية البحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين انتهت بحي التفاح شرق مدينة غزة دون العثور على أي جثمان.

وأشار المراسل، إلى أن المسيرات الإسرائيلية ألقت قنبلتين قرب موقع عملية البحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين بعد انتهاء البحث.