إعلام عبري: توقعات في إسرائيل بتسلم جثمان أحد الأسرى الليلة

كتب : مصراوي

08:19 م 27/10/2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هناك استعدادات في إسرائيل لإمكانية تسلم جثمان أحد الأسرى هذه الليلة.


ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، أن هناك استعدادات لتسلم جثمان أحد الأسرى الليلة


وقال مراسل قناة الجزيرة، إن عملية البحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين انتهت بحي التفاح شرق مدينة غزة دون العثور على أي جثمان.

وأشار المراسل، إلى أن المسيرات الإسرائيلية ألقت قنبلتين قرب موقع عملية البحث عن رفات الأسرى الإسرائيليين بعد انتهاء البحث.

إسرائيل جثامين الأسرى الإسرائيليين مدينة غزة قطاع غزة

