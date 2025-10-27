وكالات

دعت وزارة الخارجية الألمانية، قوات الدعم السريع إلى الامتناع عن أي تصعيد جديد في الفاشر غربي السودان والالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني.

وطالبت الخارجية الألمانية، خلال بيان لها اليوم الإثنين، من المليشيات عدم تكرار الفظائع في مدينة الجنينة ومخيم زمزم بالسودان، مؤكدة أن أي عنف إضافي سيزيد المعاناة الإنسانية ويزعزع استقرار المنطقة.

وكانت قوات الدعم السريع، أعلنت أمس الأحد أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غربي السودان.

وقالت المجموعة شبه العسكرية في بيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي تيليجرام: "يمثل انتصار اليوم لحظة محورية، بالنظر إلى الأهمية الرمزية والاستراتيجية والعسكرية للفاشر".

ولم يصدر الجيش السوداني أي تعليق رسمي على التطورات، فيما تشير التقارير الواردة من الميدان إلى روايات متضاربة حول الوضع في المدينة، التي تخضع للحصار منذ مايو 2024.

وقالت "لجان مقاومة الفاشر"، وهي مجموعة تطوعية محلية، في بيان منفصل إن "المعارك في الفاشر لا تزال مستمرة، والمقاتلون صامدون".