أبو الغيط: بناء إثيوبيا لسد النهضة جاء نتيجة فوضى 2011

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن "قضية المياه مسؤولية كبيرة كنت أتمنى حلها في أسرع وقت".

وأضاف أبو الغيط، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن سد النهضة الإثيوبي تم تنفيذه "بسبب ما حدث في مصر من فوضى عام 2011".

وقبل نحو أسبوعين، أصدرت الحكومة الإثيوبية بيانًا تناولت فيه موضوع سد النهضة. ففي تحدٍ جديد لمطالب مصر المشروعة، قالت الحكومة الإثيوبية إنها لا تعترف بالاتفاقيات الدولية حول نهر النيل ومن بينها اتفاق المحاصصة، وإنها ستواصل مشاريعها على نهر النيل بما فيها سد النهضة، معتبرة أن "صعود إثيوبيا حقيقة لا يُمكن عكسها".

وفي بيان صحفي صدر يوم 13 أكتوبر الجاري عن وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، قالت الوزارة إن إثيوبيا، التي تساهم بنسبة 85% من مياه نهر النيل، لن تتخلى عن حقها في الاستمرار في استخدام النهر، مشددة على عزمها المضي قدمًا في مشروع سد النهضة ومشروعات التنمية الأخرى.

وانتقدت الوزارة الموقف المصري، ووصفت مطالب وحقوق مصر في مياه النيل بأنها "غير مبررة"، محرضة جميع الدول المشاطئة للنهر على السير على النهج الذي اتبعته إثيوبيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إثيوبيا تسببت من خلال إدارتها غير المنضبطة لسد النهضة، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب مصر والسودان.

