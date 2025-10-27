روبيو: إسرائيل لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن بلاده تدعو حركة حماس إلى تسريع عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين.

واعتبر روبيو، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة، والذي دخل حيز السريان بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ في 9 أكتوبر الجاري بوساطة مصر وقطر وتركيا وبمشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإن لديها الحق في الدفاع عن نفسها، وفق تعبيره.

وأضاف ترامب: "لا نرى في الغارة الإسرائيلية الأخيرة على غزة انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار".

وطالب الرئيس الأمريكي، حركة حماس في أن تُسرع في تسليم جثث الأسرى إلى إسرائيل وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف: "أوقفت 8 حروب خلال الشهور الماضية، وماضون في إيقاف الحرب التاسعة، وأنقذنا حياة ملايين الأشخاص".

وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال حديثه للصحفيين على متن طائرة "إير فورس وان" الرئاسية في رحلته إلى اليابان، اليوم الاثنين.

وليل السبت/الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على حركة "حماس" البدء في إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين خلال الساعات الـ48 المقبلة، مؤكدًا أن بلاده ستراقب هذا الملف عن كثب.

وسلمت حركة حماس، حتى الآن، رفات 15 من الأسرى الإسرائيليين الـ28 الذين لقوا حتفهم في قطاع غزة، بينما باقي الجثث الـ13 مدفونة تحت الأنقاض في أنحاء القطاع المدمر. وأكدت حماس أنها بحاجة إلى معدات وآليات للبحث عن باقي الجثث.