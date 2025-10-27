ترامب يعلّق على اختبار روسيا لصاروخ نووي جديد: غير مناسب

وكالات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اختبار روسيا صاروخًا يعمل بالدفع النووي، قائلًا: "نمتلك أعظم غواصة نووية في العالم ولا نحتاج الذهاب 8 آلاف كيلو ميل".

واعتبر ترامب، خلال حديثه للصحفيين على متن طائرة "إير فورس وان" الرئاسية في رحلته إلى اليابان، اليوم الاثنين، أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اختبار صاروخ كروز يعمل بالدفع النووي، "غير مناسب".

وقال ترامب، إنه على روسيا إنهاء الحرب في أوكرانيا فورًا، مضيفًا: "عليه (بوتين) وضع حد للحرب في أوكرانيا. الحرب التي كان من المفترض أن تستغرق أسبوعًا واحدًا فقط تقترب الآن من عامها الرابع. هذا ما عليه القيام به بدلا من اختبار الصواريخ".

وتابع الرئيس الأمريكي: "سنرى ماذا سيحدث بشأن الأصول الروسية المجمّدة".

وأمس الأحد، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده اختبرت بنجاح صاروخ كروز من طراز "بوريفيستنيك" الذي يعمل بالطاقة النووية، وهو سلاح قادر على حمل أسلحة نووية وعلى اختراق أي درع دفاعي، مشيرًا إلى أن موسكو ستتحرك نحو نشر هذا السلاح.

ويرسل الاختبار، إلى جانب التدريبات النووية التي أُجريت الأسبوع الماضي، رسالة مفادها أن روسيا، على حد تعبير بوتين، لن تخضع أبدًا للضغوط من الغرب بشأن الحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي يتخذ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفًا أكثر صرامة ضد روسيا للضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".