أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأحد، إعلانًا دستوريًا يقضي بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام رئيس السلطة حال شغور المنصب.

يُذكر أن نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، هو حسين الشيخ.

وفي أبريل الماضي، تم تعيين حسين الشيخ نائبًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجاء اختيار الشيخ على ضوء تفويض من حركة فتح للرئيس محمود عباس باختيار نائبه قبل جلسة "مركزي المنظمة" الذي صادق على توفير نائب للرئيس.

وعُين حسين الشيخ في عام 2022 لشغل منصب أمين سر حركة فتح، وشغل عام 2017 منصب وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا.

ويُوصف الشيخ بأنه شخص براجماتي، ويرى أن "التعاون مع إسرائيل" هو السبيل لنيل حقوق الشعب الفلسطيني وليس الصدام.