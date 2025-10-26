إعلان

الرئيس البرازيلي: ليس هناك سبب للنزاع مع أمريكا وعلاقتنا معها جيدة

كتب : مصراوي

12:00 م 26/10/2025

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا

وكالات

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة جيدة، معربًا عن تطلعه لتطويرها.

وقال لولا دا سيلفا، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد: "ليس هناك سبب للنزاع مع الولايات المتحدة واتطلع إلى تطوير علاقاتنا الثنائية".

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التعريفات الجمركية مع البرازيل ستكون عادلة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستعقد صفقة جيدة مع البرازيل.

وأضاف ترامب، خلال اجتماعه مع رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، "أعتقد أن المفاوضات مع البرازيل ستنتهي سريعًا"، مؤكدًا أن العلاقات بين واشنطن وبرازيليا "كانت دائمًا جيدة".

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الولايات المتحدة جيدة

