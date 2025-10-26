الرئيس البرازيلي: ليس هناك سبب للنزاع مع أمريكا وعلاقتنا معها جيدة

وكالات

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة جيدة، معربًا عن تطلعه لتطويرها.

وقال لولا دا سيلفا، خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد: "ليس هناك سبب للنزاع مع الولايات المتحدة واتطلع إلى تطوير علاقاتنا الثنائية".

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التعريفات الجمركية مع البرازيل ستكون عادلة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستعقد صفقة جيدة مع البرازيل.

وأضاف ترامب، خلال اجتماعه مع رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، "أعتقد أن المفاوضات مع البرازيل ستنتهي سريعًا"، مؤكدًا أن العلاقات بين واشنطن وبرازيليا "كانت دائمًا جيدة".