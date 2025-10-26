بعد تعرضه للسرقة.. متحف اللوفر ينقل مجوهراته الثمينة إلى بنك فرنسا

قالت إذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية، إن متحف اللوفر نقل بعضًا من أغلى مجوهراته إلى بنك فرنسا بعدما كشفت عملية سرقة جريئة في وضح النهار الأسبوع الماضي عن ثغرة أمنية في المتحف الشهير.

وأفادت "آر.تي.إل" نقلًا عن مصادر لم تسمها، إن نقل بعض القطع الثمينة من معرض "أبولو" بالمتحف، الذي يضم جواهر التاج الفرنسي، تم يوم الجمعة تحت حراسة من الشرطة السرية.

ويقع بنك فرنسا، الذي يخزن احتياطيات البلاد من الذهب في قبو ضخم على عمق 27 مترًا (88 قدمًا) تحت الأرض، على بعد 500 متر فقط من متحف اللوفر، على الضفة اليمنى لنهر السين، بحسب وكالة "رويترز".

وصباح الأحد 19 أكتوبر الجاري، سرق لصوص 8 قطع ثمينة تُقدر قيمتها بـ 102 مليون دولار من مجموعة متحف اللوفر، كاشفين عن ثغرات أمنية أثناء اقتحامهم المتحف الأكثر زيارةً في العالم باستخدام رافعة لتحطيم نافذة في الطابق العلوي خلال ساعات العمل. ولاذوا بالفرار على متن دراجات نارية.