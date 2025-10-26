مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، بأن هجوما إلكترونيا واسع النطاق استهدف شركة "مايا" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ما سبب خللا في أنظمتها الداخلية.

وذكرت تقارير إعلامية إيرانية، أن مجموعة القراصنة التي تبنّت الهجوم قالت إنها حصلت على بيانات مرتبطة بعدد من الشركات الأخرى المرتبطة بالدفاع تحت ستار الصناعات المدنية.

ونشرت المجموعة تفاصيل عن عدد من العاملين في الشركة وعناوين منازلهم، بمن فيهم مدير الشركة المعروف باسم "آوي".

وأشارت المجموعة، إلى أن "آوي" أسس في عام 2012 شركة متخصصة في الهندسة العسكرية، إذ تمكنت وفق ما ورد في مقطع الفيديو، من كشف العلاقة بين "آوي" وشركة "مايا" وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المجموعة، أنها حصلت على خرائط وتصاميم وتفاصيل الأسلحة المتقدمة السرية التي لم تكشف عنها وزارة الدفاع الإسرائيلية حتى الآن.

ووفق البيان، تلعب شركة مايا دورا رئيسيا في أنشطة البحث والتطوير التي تدعم كبرى شركات الدفاع الإسرائيلية، بما في ذلك "إلبيت سيستمز" و"رافائيل".