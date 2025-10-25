صحة غزة: استشهاد 19 فلسطينيًا بنيران إسرائيلية خلال 48 ساعة

غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم السبت، استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة سبعة آخرين خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، جراء استمرار العمليات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن أربعة من بين الشهداء ارتقوا نتيجة استهداف مباشر، فيما جرى انتشال 15 جثة من تحت الأنقاض.

وأشارت الصحة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام أو في الطرقات، بسبب عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وبحسب البيان، ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 68 ألفا و519 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 170 ألفا و382 مصابا.

وأضافت الوزارة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري، بلغ عدد الشهداء 93 شخصا والإصابات 324، فيما جرى انتشال 464 جثة من مواقع مختلفة.

كما أوضحت أنه تم إضافة 220 اسما جديدا إلى الحصيلة التراكمية للشهداء، بعد استكمال بياناتهم من قِبل اللجنة القضائية المكلفة بملف المفقودين والتبليغات، خلال الفترة ما بين 17 و24 أكتوبر الجاري.

وذكرت الوزارة أنه تم التعرف حتى الآن على 64 جثمانا من أصل 195 من الجثامين التي سلمتها السلطات الإسرائيلية مؤخرا إلى الجانب الفلسطيني.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار على أشخاص دخلوا واقتربوا من الجنود متجاوزين ما يعرف بـ "الخط الأصفر". وانسحب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء هذا الخط في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، ويسيطر على المنطقة هناك.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي قدمها الجانبان في الوقت الحالي.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة ما زال كارثيا، مع استمرار نقص الخدمات الأساسية وعرقلة عمليات الإغاثة، رغم مرور أكثر من عامين على بدء التصعيد العسكري في القطاع.