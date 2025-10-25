ترامب يجتمع بأمير قطر على متن طائرته الرئاسية في طريقه إلى ماليزيا

وكالات

قال مسؤول في البيت الأبيض، يوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، على متن طائرته الرئاسية، خلال توقف للتزود بالوقود في قطر، أثناء توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية.

وأفاد المسؤول، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيرافق ترامب في قطر.

ويتوجه ترامب إلى أسيا، للمرة الأولى خلال ولايته الحالية، وهي رحلة من المتوقع أن يعمل فيها على توقيع اتفاقات استثمارية وجهود السلام قبل الاجتماع وجها لوجه مع الرئيس الصيني شي جين بينج لمحاولة تهدئة الحرب التجارية.

ومن المقرر أن يقوم ترامب، الذي غادر واشنطن مساء الجمعة، بجولة مدتها 5 أيام تشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي أول زيارة له إلى المنطقة وأطول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه في يناير الماضي.