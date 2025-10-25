حماس: تصاعد هجمات المستوطنين بالضفة "سياسة إرهاب منظّمة"

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصاعد هجمات المستوطنين الوحشية التي تستهدف أراضي المزارعين في محافظات الضفة الغربية تمثل "سياسة إرهاب منظّمة".

وأضافت حماس، في بيان اليوم السبت، أن اعتداءات المستوطنين تأتي ضمن محاولة توسيع رقعة الاستيطان ودفع الفلسطينيين لترك أراضيهم في إطار مخطط الضم والتهجير لحكومة الاحتلال.

ودعت الحركة إلى تحرك عاجل من المؤسسات الحقوقية الدولية لتوثيق جرائم المستوطنين ومحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب.

كما دعت حماس إلى تفعيل دور اللجان الشعبية وحماية القرى والبلدات وتشكيل حالة ردع لمنع اعتداءات المستوطنين على الأراضي والمزارعين.