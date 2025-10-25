وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما قام به الجانب الكندي بشأن بث إعلان عن الرسوم الجمركية وتصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، "أمر مريع".

وذكر ترامب، أنه يحق للرئيس استخدام الرسوم الجمركية لاسيما فيما يتعلق بالأمن القومي، مضيفًا "نستعيد الكثير من الأموال لبلدنا بفضل الرسوم الجمركية وقد تم استغلالنا لسنوات".

وعلق الرئيس الأمريكي، على الإغلاق الحكومي الذي دخل أسبوعه الثالث، قائلًا إن هذا الإغلاق قام به الديمقراطيون وهم يعيقون التوصل إلى اتفاق لإنهائه.

وأدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه التصريحات من متن الطائرة الرئاسية لدى توجهه إلى ماليزيا.

ومن المقرر أن يقوم ترامب، الذي غادر واشنطن مساء الجمعة، بجولة مدتها 5 أيام تشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وهي أول زيارة له إلى المنطقة وأطول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه في يناير الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أنه بصدد إنهاء جميع مفاوضات التجارة مع كندا بسبب إعلان تلفزيوني مولته إحدى المقاطعات الكندية، استخدم عبارات للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان لانتقاد الرسوم الجمركية الأمريكية - مما دفع رئيس وزراء المقاطعة لاحقا لسحب الإعلان.

وجاء إعلان ترامب، الذي نشره على موقعه للتواصل الاجتماعي ليلة أمس الخميس، ليزيد من حدة التوتر مع الجارة الشمالية للولايات المتحدة، بعد أن صرح رئيس وزراء كندا مارك كارني بأنه يخطط لمضاعفة صادرات بلاده إلى دول خارج الولايات المتحدة بسبب التهديد الذي تشكله الرسوم الجمركية لترامب.

وفي وقت لاحق اليوم الجمعة، قال رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، الذي مولت مقاطعته الإعلان، إنه سيتم سحب الإعلان.