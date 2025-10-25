انطلاق الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار

أبيدجان، كوت ديفوار (أ ب)

بدأ الناخبون في كوت ديفوار الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، اليوم السبت، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الحالي الحسن واتارا الفوز بفترة رئاسية رابعة في مواجهة معارضة ضعيفة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بعد وقت قصير من الساعة 0800 بتوقيت جرينتش ، في أعقاب تأخيرات أولية.

وسجل حوالي 7ر8 مليون شخص أسماءهم للإدلاء بأصواتهم وتجاوزت نسبة الإقبال 50% فقط بشكل طفيف في الانتخابين الأخيرتين.

وتعد هذه الانتخابات أحدث مثال على استمرار كبار السن في السلطة في أفريقيا.

ويتنافس خمسة مرشحين على أعلى منصب في كوت ديفوار، لكن الكثيرين يتوقعون أن يحتفظ واتارا/83 عاما/، زعيم أكبر منتج للكاكاو في العالم/83 عاما/، بمقعده. وحال فوزه، سيمتد حكمه لما يقرب من عقدين. كما يحظى حزب واتارا بأغلبية المقاعد في البرلمان، حيث يحتفظ بـ169 مقعدا من أصل 255

وأشرف واتارا على إعادة بناء اقتصاد البلاد منذ الحرب الأهلية، محققا معدل نمو سنوي بلغ 6%، مدعوما بطفرة في إنتاج الكاكاو. غير أن 5ر37% من سكان البلاد الذين يبلغ عددهم 30 مليون نسمة، مازالوا يعيشون في حالة من الفقر وندرة فرص العمل بين الشباب.