الجيش الأوكراني يقول إنه استعاد السيطرة على قرية تورسك المهمة

موسكو (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، استعادة قرية تورسك المهمة للدفاع عن مدينة ليمان.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عبر تطبيق تليجرام، إن ما يصل إلى 100 جندي روسي قُتِلوا وأُسر آخرين خلال الهجوم.

ولم يتسن التأكد من المعلومات بشكل مستقل. وتقع قرية تورسك في شمال منطقة دونيتسك، وقبل الحرب كان يعيش فيها أكثر من 1000 شخص، ولكنها الآن دُمرت بشكل كبير.

وبعد بدء الحرب بفترة قصيرة، استولت عليها القوات الروسية ثم استعادتها القوات الأوكرانية خلال هجومهم في 2022. ومؤخرًا سقطت مجددًا في يد الروس.

وتورسك مهمة بسبب وقوعها فوق تل على ضفاف نهر زربتس، ويشكل هذا النهر حاجز طبيعي ويجعل من الصعب على القوات التقدم نحو ليمان ونحو التجمع الحضري حول سلوفيانسك وكراماتورسك خلفها، وهو ما لم يستطع الجيش الروسي الاستيلاء عليها حتى الآن.