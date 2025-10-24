وكالات

جدد تحالف الراغبين بشأن أوكرانيا تأكيد وحدته في دعم كييف خاصة خلال فترة الشتاء الصعبة، ورغبته في تحقيق سلام عادل ودائم.

وقال تحالف الراغبين، الذي يضم الدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لكييف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا تكثف هجماتها على المدنيين والبنية التحتية الأوكرانية و انتهكت المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف: "نشدد على أهمية زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا حتى يتحقق سلام عادل ودائم لأوكرانيا". وأعرب التحالف عن تعهده بردع الدول التي تواصل التجارة مع روسيا في مجال النفط والغاز.

كما تعهد تحالف الراغبين لدعم أوكراني، بتأمين قطاع الطاقة الأوكراني وتعزيز الدعم العسكري خصوصًا الدفاع الجوي.

واليوم الجمعة، أجرى تحالف الراغبين، الذي شكلته فرنسا وبريطانيا في فبراير الماضي، اجتماعًا في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الأوكراني فولوديمير بوتين، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، بينما شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الاجتماع عبر الفيديو.