وكالات

أفادت نيويورك تايمز، بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في تشغيل طائرات بدون طيار فوق قطاع غزة لمراقبة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار.

وأكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون خلال تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، اليوم الجمعة، أن أمريكا بدأت في تشغيل طائرات مراقبة بدون طيار فوق قطاع غزة في الأيام الأخيرة كجزء من جهد أوسع لضمان التزام كل من إسرائيل وحماس باتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقًا لمسؤولين عسكريين إسرائيليين ومسؤول دفاعي أمريكي، تم استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة النشاط البري في غزة بموافقة إسرائيل.

وقال المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إن الطائرات تعمل لدعم مركز التنسيق المدني العسكري الجديد في جنوب إسرائيل، والذي أنشأته القيادة المركزية للجيش الأمريكي الأسبوع الماضي لمراقبة وقف إطلاق النار.

ويري العديد من مسؤولي إدارة ترامب، أن الإدارة الأمريكية أقدم على هذه الخطوة لان هناك قلقا داخل الإدارة من أن رئيس الوزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد يلغي الاتفاق.

وأعرب دبلوماسي ومسؤول دفاعي أمريكي سابق، مثل بعض المسؤولين الإسرائيليين، عن دهشته من مهام المراقبة الأمريكية الأخيرة في غزة، نظرا للعلاقات العسكرية الوثيقة بين البلدين.

وأكد السفير السابق لأمريكا لدى إسرائيل دانيال ب. شابيرو، على عدم وجود شفافية كاملة وثقة كاملة بين إسرائيل والولايات المتحدة.