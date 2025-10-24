إعلان

قيادي فلسطيني: القاهرة عرضت علينا رؤيتها لليوم التالي للحرب على غزة

كتب : مصراوي

08:55 م 24/10/2025

الفصائل الفلسطينية - صورة ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال مصدر قيادي فلسطيني، إن الفصائل الفلسطينية اختتمت اجتماعاتها بالقاهرة لتستأنفها بعد أقل من شهر لبحث مستقبل إدارة غزة بعد الحرب.

وأكد القيادي الفلسطيني خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، أن القاهرة عرضت على الفصائل رؤيتها لليوم التالي للحرب على غزة.

وأضاف: "الفصائل أبلغت مصر موافقتها المبدئية على أسماء اللجنة الإدارية المقترحة لإدارة غزة"، مشيرًا إلى أنهم سمعوا تأكيدا من مصر بتحركها لدى واشنطن وتل أبيب لتمرير رؤيتها بشأن إدارة غزة.

وأوضح القيادي، أن ما فهمته الفصائل الفلسطينية من رؤية القاهرة، أن إدارة غزة ستكون عبر لجنة كفاءات أعضاؤها بقوا في الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفصائل الفلسطينية مستقبل إدارة غزة بعد الحرب رؤية مصر لليوم التالي للحرب على غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة