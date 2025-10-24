قيادي فلسطيني: القاهرة عرضت علينا رؤيتها لليوم التالي للحرب على غزة

وكالات

قال مصدر قيادي فلسطيني، إن الفصائل الفلسطينية اختتمت اجتماعاتها بالقاهرة لتستأنفها بعد أقل من شهر لبحث مستقبل إدارة غزة بعد الحرب.

وأكد القيادي الفلسطيني خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، أن القاهرة عرضت على الفصائل رؤيتها لليوم التالي للحرب على غزة.

وأضاف: "الفصائل أبلغت مصر موافقتها المبدئية على أسماء اللجنة الإدارية المقترحة لإدارة غزة"، مشيرًا إلى أنهم سمعوا تأكيدا من مصر بتحركها لدى واشنطن وتل أبيب لتمرير رؤيتها بشأن إدارة غزة.

وأوضح القيادي، أن ما فهمته الفصائل الفلسطينية من رؤية القاهرة، أن إدارة غزة ستكون عبر لجنة كفاءات أعضاؤها بقوا في الحرب.