مبعوث بوتين: الحوار بين روسيا وأمريكا مستمر وهو أمر حيوي للعالم

وكالات

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي كيريل دميترييف، عن زيارته إلى الولايات المتحدة من أجل المشاركة في اجتماع مخطط له منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن الحوار بين واشنطن وروسيا مستمر.

ورفض مبعوث الرئيس الروسي خلال تصريح لوكالة رويترز اليوم الجمعة، الإفصاح عمن سيلتقيهم أثناء زيارته إلى أمريكا.

وأكد دميترييف أن هذا الاجتماع كان مخطّطا له منذ وقت طويل، ولم تلغه الجهة الأمريكية رغم عدد من الخطوات غير الودية في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحوار بين روسيا وأمريكا أمر حيوي للعالم ويجب أن يستمر إذا تم التعامل مع مصالح روسيا باحترام.

وأفاد موقع "أكسيوس"، بأن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يلتقي بنظيره الأمريكي ستيف ويتكوف في ميامي يوم غد السبت.

وتأتي زيارة دميترييف وسط تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا.

ويريد الروس استئناف الاستعدادات لعقد قمة ثنائية بين الرئيسين الأمريكي والروسي بعدما ألغى ترامب خططًا لعقد اجتماع مع بوتين في العاصمة المجرية بودابست.

وفي السياق ذاته، قالت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصادر مطلعة، إنه من المتوقع أن يلتقي دميترييف بمسؤولين في إدارة ترامب "لمواصلة المناقشات حول العلاقات الأمريكية الروسية".