ستارمر يتهم بوتين بعرقلة مبادرات السلام.. ويدعو لتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا

كتب : مصراوي

06:34 م 24/10/2025

كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

وكالات

اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "يواصل عرقلة مبادرات السلام من خلال اللعب على الوقت"، مطالبًا بإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال ستارمر، اليوم الجمعة خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبيل اجتماع "تحالف الراغبين" الذي يضم الدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لكييف، إن بوتين يحاول "دون جدوى" أن يستولي على مزيد من الأراضي الأوكرانية.

وتابع: "علينا أن نواصل الجهود لإخراج النفط والغاز الروسيين من الأسواق العالمية"، مشيرًا إلى أن بلاده فرضت عقوبات على جميع الشركات الروسية العاملة في مجال النفط.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، عن أمله أن تفرض الدول المزيد من العقوبات للحد من تمويل "آلة الحرب الروسية"، داعيًا في الوقت ذاته إلى زيادة تسليم الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا.

