وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس التزامها الكامل بتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار، وحرصها على إنجاحه وتنفيذه على أرض الواقع.

وأشارت الحركة في بيان لها إلى أنها أنجزت المرحلة الأولى من الاتفاق عبر تسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثامين، وتعمل حاليا على استكمال تسليم ما تبقى منها.

وأوضحت الحركة أن المرحلة الثانية من الاتفاق "تتطلب مزيدا من النقاش والتفاهم مع الوسطاء، نظرا لما تتضمنه من إشكاليات معقدة".

وأكدت الحركة في الوقت ذاته حرصها على تحقيق التوافق الوطني الفلسطيني لحل جميع القضايا العالقة، لا سيما ما يتعلق بشكل الحكم في غزة بعد الحرب.

وطالبت حماس الوسطاء بالضغط على سلطات الاحتلال للوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. كما حذرت من أن "دولة الاحتلال قد تستخدم الورقة الإنسانية وسيلة للابتزاز السياسي".

وكشفت الحركة عن حصولها على ضمانات واضحة من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب تأكيدات أمريكية مباشرة، بأن الحرب "انتهت فعليا".

وأكدت حماس أنها مقبلة على حوار وطني فلسطيني شامل، ودعت إلى "الانحياز لحالة الإجماع الوطني التي تتبلور في غزة" بما يضمن وحدة الموقف الفلسطيني في المرحلة المقبلة.