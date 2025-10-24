عون لجوتيريش: الأمم المتحدة ركيزة السلام والتعاون الدولي

بيروت- (د ب أ)

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، في رسالة تهنئة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمناسبة "يوم الأمم المتحدة"، عن تمنياته بأن تسهم المنظمة الدولية في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والأمن والعدالة بين الشعوب.

وقال الرئيس عون في المناسبة التي تصادف اليوم، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: "إنه يوم الأمم المتحدة، يوم الذين تعاهدوا قبل 80 عاماً على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، وعلى العيش معاً في سلام وحسن جوار، وعلى الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد، وبالحقوق المتساوية لجميع الأمم كبيرها وصغيرها".

وأضاف: "كأنه ميثاق عن رسالة لبنان، وعن نضال لبنان من أجل سيادة دولته واستقلال قراره وحرية شعبه".

وفي رسالته إلى جوتيريش، قال الرئيس عون: "إني إذ أعرب لكم عن تقدير لبنان لمنظمة الأمم المتحدة ولمواقفكم الشجاعة تجاه القضايا والصراعات التي تعصف بالمنطقة والعالم، أتمنى لكم دوام الصحة والتوفيق في جهودكم الخيّرة".

ويتم الاحتفال بيوم الأمم المتحدة في 24 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، إحياءً لذكرى دخول ميثاق المنظمة حيز التنفيذ عام 1945.