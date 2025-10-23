وكالات

أكد البيت الأبيض أن لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ليس مستبعدا بالكامل، موضحًا: "لكننا نريد أن نتأكد من أن اللقاء سيفضي إلى نتائج إيجابية".

وأوضح البيت الأبيض، خلال بيان له اليوم الخميس، أن ترامب لم ير فعلا كافيا من روسيا بشأن السلام، مؤكدًا أن العقوبات ستلحق الأذى بالاقتصاد الروسي.

وأكد أن ترامب هو الذي يقرر بشأن ما إذا كان سيتم فرض عقوبات جديدة على روسيا أم لا، مضيفًا: "ترامب يرى أنه من المهم اعتقال كل من يحرض على العنف في المظاهرات".

خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، قال الرئيس الروسي، إن العقوبات الجديدة المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لن تؤثر على الاقتصاد الروسي، مؤضحًا "أنها محاولة للضغط على روسيا ولا يوجد بلد محترم يفعل شيئا تحت ضغط".

وأكد بوتين أن إيجاد بديل للنفط الروسي في السوق العالمية يحتاج وقت، مؤكدًا أن أي تراجع حاد في حجم النفط الروسي سيؤدي إلى زيادات في الأسعار.

وتابع:"نشعر بالثقة والاستقرار فيما يتعلق بأداء قطاع الطاقة لدينا على الرغم من بعض الخسائر المتوقعة".

وعن قمة بودابست، قال بوتين إن الولايات المتحدة هي من اقترحت موقع انعقاد القمة في بودابست، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من قرر إلغاء القمة أو تأجيلها ونقول إن الحوار دائما أفضل من المواجهة.

وأضاف بوتين: "روسيا دولة تحترم نفسها ولن تقدم تنازلات تحت الضغوط، ونساهم في توازن سوق الطاقة العالمي والعمل على تخريب ذلك سيكون له تداعيات سيئة".

وحذر بوتين من توجيه ضربات للأراضي الروسية باستخدام الصواريخ الأمريكية "توماهوك" قائلاً: "إذا وجهت ضربات لأراضينا باستخدام صواريخ توماهوك فالرد سيكون صاعقا".