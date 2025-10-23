إعلان

سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية: أنا آسف للإهانة (فيديو)

كتب : أسماء البتاكوشي

06:03 م 23/10/2025

بتسلئيل سموتريتش

قدّم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس اعتذاره للمملكة العربية السعودية بعد تصريحه المسيء بحق الرياض.

وقال سموتريتش في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "لم يكن تصريحي بشأن السعودية موفقًا بالتأكيد، وأنا آسف للإهانة التي سببتها"، مضيفًا في الوقت نفسه: "أتوقع من السعوديين ألا يضرونا وألا ينكروا تراث وتقاليد وحقوق الشعب اليهودي في وطنه التاريخي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وأن يقيموا السلام الحقيقي معنا".

وجاء اعتذار الوزير الإسرائيلي بعد موجة انتقادات حادة أثارتها تصريحاته السابقة خلال مؤتمر، حين تطاول على المملكة قائلًا: "إذا قالت لنا السعودية: تطبيع مقابل دولة فلسطينية، أيها الأصدقاء، لا شكرًا، استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية".

تصريحات سموتريتش جاءت بعد يوم واحد من مصادقة الكنيست في قراءة تمهيدية على مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، ما أثار ردود فعل أمريكية غاضبة. ودفع الرئيس الأمريكي ليؤكد أن أن ضم الضفة الغربية لن يحدث، مشيرًا إلى أنه وعد الدول العربية بعدم السماح بذلك.

وشدد ترامب خلال تصريحات مع مجلة تايم الأمريكية، على أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على خطوة ضم الضفة، مؤكدًا أن موقفه من هذه القضية "واضح وغير قابل للتأويل".

