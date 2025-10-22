نائب ترامب: لا نريد لإسرائيل أن تكون تابعة بل نريدها شريكا وحليفا

وكالات

رد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، ردا على سؤال من أحد الصحفيين خلال زيارته لإسرائيل لدعم اتفاق ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، حول ما إذا كانت إسرائيل أصبحت "دولة تابعة" للولايات المتحدة قائلًا: "لا نريد في إسرائيل دولة تابعة، فإسرائيل ليست كذلك، بل نريد شراكة وحليفا".

وأكد فانس خلال تصريحات إعلامية اليوم الإربعاء، أن الطريق إلى سلام طويل ومليء بالعقبات الضخمة، لكنه في الوقت نفسه حاول الحفاظ على نبرته المتفائلة التي أبداها أمس الثلاثاء لدى وصوله إلى إسرائيل.

وقال فانس: "أمامنا مهمة صعبة للغاية تتمثل في نزع سلاح حماس، وإعادة إعمار غزة لتحسين حياة سكانها، وكذلك التأكد من أن حماس لم تعد تشكل تهديدا لأصدقائنا في إسرائيل وهذا ليس بالأمر السهل هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لكنني متفائل جدًا بشأن ما وصلنا إليه".