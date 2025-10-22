معروف: إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق السلام وعلى الوسطاء التدخل

وكالات

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أن إسرائيل تواصل سياسة التعنت و15 % فقط من الشاحنات تم السماح لها بالدخول، موضحًا "الاحتلال يتعمد إدخال سلع كمالية دون السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية"

وقال معروف خلال تصريحات لقناة الجزيرة، إن الغالبية العظمى من النازحين العائدين إلى منازلهم في مدينة غزة لم يجدوا مكانا لهم بسبب دمار منازلهم، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار وسياسة القتل والخطف بعيدا عن الخط الأصفر

وذكر رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، "أن المقاومة الفلسطينية نفذت المطلوب منها وفقا للاتفاق وعلى الوسطاء الضغط على الاحتلال للالتزام بمسؤولياته".

وفي وقت سابق، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل رضوان، أن الحركة تحرص على إنجاح اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن إسرائيل تحاول التهرب من استحقاقاته.

وقال رضوان خلال تصريحات لقناة الجزيرة، "إن قوات الاحتلال لا تدخل إلى القطاع مساعدات إلا ما يشبه نقطة في بحر"، مضيفًا:"إسرائيل تتلكأ ولم تلتزم بكامل الجزء الإنساني من الاتفاق".

وأوضح القيادي بحماس أن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الركام والدفاع المدني بحاجة لمعدات ثقيلة لانتشالهم، مؤكدًا أن الاحتلال تسبب في قتل أسراه والآن يتلكأ في تزويدنا بمعدات ثقيلة لإخراجهم ثم يلومنا.

ودعا رضوان الوسطاء وواشنطن للضغط لإلزام الاحتلال باستحقاقات الاتفاق الذي تحرص حركة حماس على تنفيذه.