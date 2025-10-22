السعودية: تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة

مصراوي

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، تعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية بأمر ملكي.

وبحسب ما ورد في بيان عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإنه " بناء على ما عرضه علينا ولي العهد أمرنا بما هو آت: أولاً يعين فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء ورئيسا عاما للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير".