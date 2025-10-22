إعلان

السعودية: تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة

كتب : مصراوي

10:20 م 22/10/2025

الشيخ الدكتور صالح بن فوزان

مصراوي

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، تعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية بأمر ملكي.

وبحسب ما ورد في بيان عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإنه " بناء على ما عرضه علينا ولي العهد أمرنا بما هو آت: أولاً يعين فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء ورئيسا عاما للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير".

الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الديوان الملكي السعودي مفتي السعودية الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز

