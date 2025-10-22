إعلان

رويترز: 59% من الأمريكيين يؤيدون اعتراف واشنطن بدولة فلسطينية

كتب : مصراوي

06:36 م 22/10/2025

وكالات

كشف استطلاع أجرته "رويترز/ إبسوس" لمدة 6 أيام، أن معظم الأمريكيين بما في ذلك 80% من الديمقراطيين و41% من الجمهوريين يعتقدون أن على الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية.

ووفقًا لوكالة رويترز، أكد الاستطلاع أن 59% من المشاركين فيه أيدوا اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية، بينما عارضه 33%، أما البقية فلم يكونوا واثقين أو لم يجيبوا عن السؤال.

وأشارت رويترز إلى أنه نحو 60% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن الرد الإسرائيلي في غزة مبالغ فيه، مقابل 32% لم يوافقوا على ذلك.

وأوضحت أن مؤشرات الاستطلاع تشير إلى أن الأمريكيين مستعدون للاعتراف بفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال نجاح خطته لوقف إطلاق النار بغزة.

ووافق نحو 51% من المشاركين في الاستطلاع على عبارة تقول إن ترمب «يستحق ثناء كبيرا» إذا ما نجحت جهود وقف إطلاق النار، مقارنة مع 42% لم يوافقوا على ذلك.

إعلان

