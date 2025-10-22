(د ب أ)

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل والولايات المتحدة تواجهان مهاما صعبة في انتظارهما تتمثل في نزع سلاح حماس والتأكد من أنها لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وفي الوقت نفسه إعادة بناء غزة.

وأضاف فانس للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، "لدينا مهمة صعبة في انتظارنا، تتمثل في نزع سلاح حماس وأيضا إعادة بناء غزة، لجعل الحياة أفضل للمواطنين في غزة، وأيضا ضمان أن حماس لم تعد تشكل تهديدا لأصدقائنا في إسرائيل"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأربعاء.

وأضاف فانس "الأمر ليس سهلا، أعتقد أن رئيس الوزراء يعرف ذلك مثل أي شخص، لكن هذا شيء نلتزم به في إدارة ترامب".

ومن جانبه، أشاد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي كان يقف إلى جانب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بـ"التحالف والشراكة التي لا مثيل لها مع الولايات المتحدة"، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وأضاف "هذا ما يغير الشرق الأوسط ويغير العالم. هذا من شأنه أن يوفر فرصا ليس فقط للأمن، بل أيضا لتوسيع نطاق السلام وهو ما نعمل عليه بدأب شديد".

وكان فانس قد زار أمس الثلاثاء مركزا تم افتتاحه حديثا في إسرائيل للتعاون المدني والعسكري، ووصفه بأنه محوري للإبقاء على خطة وقف إطلاق النار المدعومة من الولايات المتحدة في غزة على المسار الصحيح.