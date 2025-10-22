إعلان

رئيس أركان الاحتلال للضباط: عليكم العودة للتدريب والاستعداد للحرب في جميع الجبهات

كتب : محمد جعفر

02:38 م 22/10/2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

كتب- محمد جعفر:

توجه رئيس الأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير بحديثه لضباط الجيش قائلا "عليكم العودة للتدريب والاستعداد للحرب في جميع الجبهات والحفاظ على الجاهزية"، وفق وصفه.

وفي سياق متصل قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه يجب العمل على توفير الأمل للإسرائيليين وللفلسطينيين وللمنطقة، وذلك خلال لقاء مع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الذي يزور إسرائيل.

بدوره، قال فانس من القدس إنه يأمل أن تمضي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما رغم وجود صعوبات، وأن يتحقق السلام، مشيرًا إلى أن العمل جار حاليا في بحث الانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير إسرائيل

