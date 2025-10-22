تايوان تعلن عن أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية

أعلنت تايوان عن أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية اليوم الأربعاء، وأعدمت السلطات 195 خنزيرا على الأقل وأمرت بحظر نقل وذبح الخنازير بمختلف أنحاء الجزيرة.

وقالت وزارة الزراعة، إن عينات من الخنازير النافقة من إحدى المزارع في مدينة تايتشونج الساحلية جاءت إيجابية لمرض حمى الخنازير الأفريقية أمس الثلاثاء.

وأضافت الوزارة، أن سلطات حماية الحيوان والحجر الصحي توجهت على الفور إلى المزرعة "وأعدمت 195 خنزيرا كإجراء وقائي".

وأشرفت السلطات بعد ذلك على تنظيف وتطهير المزرعة وأنشأت منطقة مراقبة بدائرة نصف قطرها 3 كيلومترات(9ر1 ميل) من مركز المزرعة المتضررة.

تجدر الإشارة إلى أن حمى الخنازير الإفريقية لا تشكل خطرًا على البشر، وينطبق الأمر نفسه على الحيوانات المنزلية وحيوانات المزارع الأخرى غير الخنازير. لكن الإصابة بالفيروس غالبا ما تكون قاتلة بالنسبة للخنازير المنزلية والبرية. ولهذا السبب يخشى المزارعون من انتشار هذا الوباء.

وتم تسجيل حمى الخنازير الإفريقية، التي كانت تنتشر في الأصل في إفريقيا، لأول مرة في الاتحاد الأوروبي عام 2014.