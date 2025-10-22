إعلان

ترامب: سنتخذ القرار بشأن قمة بودابست خلال يومين

كتب : مصراوي

02:02 ص 22/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القرار بشأن لقاء القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست قد يتخذ خلال اليومين القادمين.

وأثناء لقاء ترامب مع الصحفيين في البيت الأبيض، وجه إليه طلب التوضيح لما كان يقصد عندما تحدث حول أنه "لا يريد ضياع الوقت" في ما يخص لقائه المرتقب مع بوتين.

وقال ترامب ردا على السؤال بهذا الصدد: "لا أقول شيئا لم أقل إن ذلك سيكون هكذا"، مضيفا أن "هناك أمورا كثيرة تجري الآن".

وأضاف: "سنبلغكم بأعمالنا خلال اليومين القادمين وهناك أمور كثيرة تجري".

ولم يوضح ما هي الأمور التي تجري على صعيد لقائه المرتقب مع الرئيس بوتين.

وأكد ترامب أنه لم يتخذ القرار النهائي بشأن القمة بعد، وفقا لروسيا اليوم.

