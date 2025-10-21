مصراوي

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مقربين من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي المقال سرب معلومات ضد رئيس الوزراء.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أقال مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن أن أسباب عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، جاءت لمعارضته احتلال غزة وشن الهجوم على قطر.

وفي سياق متصل، قال مكتب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ لصحيفة هآرتس العبرية، إن الرئيس بحث مع عائلات الأسرى إمكانية العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاكمته بتهم الفساد.