قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إنه إذا لم تسلم حماس سلاحها ستحدث أمور سيئة، مضيفًا أنه لن يكون هناك تواجد لجنود أمريكيين على الأرض في غزة.

وأوضح نائب الرئيس في تصريحات له خلال زيارته إلى إسرائيل، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع سيصمد، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية تركز في الوقت الراهن على مستقبل غزة وتنفيذ رؤية ترامب لإعادة الاستقرار والإعمار.

وأضاف فانس أن لكل دولة دورًا محددًا في تنفيذ اتفاق وقف النار، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تفرض أي قرارات على حلفائها، بل تعمل بالتنسيق الكامل معهم لضمان نجاح الخطة، مشيرًا إلى أن إعادة جثامين الأسرى من قطاع غزة تمثل مهمة صعبة لن تتحقق بين ليلة وضحاها، داعيًا إلى التحلي بالصبر حتى إنجاز العملية بنجاح.

وحذّر من أنه إذا لم تتعاون حماس فسيتم القضاء عليها، مشدّدا أيضًا على أنّه لن يتم تحديد مهلة زمنية لحماس لتسليم جثث الأسرى، وموضحًا أن أماكن جثث بعض الأسرى في غزة غير معروفة.