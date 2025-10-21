البحرية الفرنسية توقف زورقًا سريعًا محملًا بـ2.4 طن كوكايين

باريس - (د ب أ)

أوقفت البحرية الفرنسية زورقا سريعا يحمل 2.4 طن متري من الكوكايين قبالة جزيرة ماديرا البرتغالية الواقعة في المحيط الأطلسي، باستخدام القوة لإجباره على التوقف، حسبما أفاد مدعون عامون في مدينة بريست الفرنسية اليوم الثلاثاء.

وقدروا قيمة المخدرات بأكثر من 128 مليون يورو (149 مليون دولار) وقالوا إن العملية جرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن فرقاطة تابعة للبحرية أطلقت النار لتعطيل محركات الزورق السريع بعد أن تجاهل من كانوا على متنه نداء التوقف.

وشاركت السلطات المدنية والعسكرية في البرتغال وإسبانيا في إيقاف الزورق السريع. وقد ساعدت الفرقاطة مروحية تابعة للبحرية الفرنسية وطائرة تابعة لإدارة الجمارك.

وينظر إلى هذا الاكتشاف على أنه جزء من اتجاه متزايد في استيراد كميات كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا من أمريكا الجنوبية عبر إسبانيا والبرتغال وفرنسا. وتشير وسائل الإعلام الفرنسية بشكل متزايد إلى "تسونامي أبيض".