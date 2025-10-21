إعلان

الحزب الجمهوري يٌعلن فشل محاولة جديدة لإقرار الميزانية الحكومية الأمريكية

كتب : مصراوي

05:26 ص 21/10/2025

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الحزب الجمهوري، اليوم الاثنين، فشل محاولة أخرى لإقرار ميزانية الحكومة الأمريكية في مجلس الشيوخ بسبب تعنت ممثلي الحزب الديمقراطي.

أفاد المكتب الصحفي للحزب الجمهوري في بيان: "صوت الديمقراطيون للمرة الحادية عشرة على استمرار الإغلاق الحكومي بسبب التأمين الصحي للمهاجرين غير النظاميين".

ووفقا لتصويت مجلس الشيوخ، كان مشروع قانون الميزانية بحاجة إلى 60 صوتا إضافيا لإقرار الميزانية الحكومية.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، عن أمله في أن ينتهي الإغلاق الحكومي قريبا، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ إقرار الميزانية الحكومية الأمريكية الحزب الجمهوري إقرار الميزانية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان