

وكالات

أعلن الحزب الجمهوري، اليوم الاثنين، فشل محاولة أخرى لإقرار ميزانية الحكومة الأمريكية في مجلس الشيوخ بسبب تعنت ممثلي الحزب الديمقراطي.

أفاد المكتب الصحفي للحزب الجمهوري في بيان: "صوت الديمقراطيون للمرة الحادية عشرة على استمرار الإغلاق الحكومي بسبب التأمين الصحي للمهاجرين غير النظاميين".

ووفقا لتصويت مجلس الشيوخ، كان مشروع قانون الميزانية بحاجة إلى 60 صوتا إضافيا لإقرار الميزانية الحكومية.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، عن أمله في أن ينتهي الإغلاق الحكومي قريبا، وفقا لروسيا اليوم.