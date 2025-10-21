

وكالات

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، عن آمال كبيرة بشأن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في بودابست في ما يخص تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال فيتسو في أعقاب مباحثاته مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي، اليوم الاثنين: "ليس من المفاجئ أن جزءا كبيرا من لقائنا كان مخصصا للحرب في أوكرانيا، التي نحن على قناعة بأنه لا يوجد حل عسكري لها".

وأضاف: "نعلق آمالا كبيرة على قمة ترامب وبوتين في بودابست".

يذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي أجريا مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي، أعلن بعدها مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن تبدآن بالتحضير للقاء جديد بين الرئيسين، قد يعقد في العاصمة الهنغارية بودابست، وفقا لروسيا اليوم.