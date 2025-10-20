بعد عامين من التوقف.. استئناف الرحلات في مطار الخرطوم الدولي



وكالات



أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان عن استئناف تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية بدءا من بعد غد الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، بعد توقف طويل منذ اندلاع الحرب.



وأكدت سلطة الطيران المدني، خلال بيان لها اليوم الإثنين، أنها أصدرت نشرة الطيارين (NOTAM) تفيد بإعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية ابتداءً من يوم الأربعاء 22 أكتوبر الحالي، وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة.



وكان تعرض مطار الخرطوم لتدمير واسع من قبل قوات الدعم السريع التي هاجمتها في الساعات الأولى من اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.