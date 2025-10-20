إعلان

بعد عامين من التوقف.. استئناف الرحلات في مطار الخرطوم الدولي

كتب : مصراوي

10:44 م 20/10/2025

مطار الخرطوم الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات


أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان عن استئناف تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية بدءا من بعد غد الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، بعد توقف طويل منذ اندلاع الحرب.


وأكدت سلطة الطيران المدني، خلال بيان لها اليوم الإثنين، أنها أصدرت نشرة الطيارين (NOTAM) تفيد بإعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية ابتداءً من يوم الأربعاء 22 أكتوبر الحالي، وفق الإجراءات التشغيلية المعتمدة.


وكان تعرض مطار الخرطوم لتدمير واسع من قبل قوات الدعم السريع التي هاجمتها في الساعات الأولى من اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطيران المدني مطار الخرطوم الدولي قوات الدعم السريع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان