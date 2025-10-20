ترامب: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق سنذهب ونقضي عليهم |فيديو
كتب- محمد جعفر:
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك مشكلة صغيرة مع حركة حماس تتعلق بانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن واشنطن وشركائها ستعملان على حلها بسرعة.
وأضاف ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بالبيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة، أن بلاده تتخذ خطوات عديدة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً في الوقت نفسه على أن إدارته لن ترسل جنوداً إلى غزة، وأن دولاً عدة التزمت باتفاق إنهاء الحرب.
وحذر الرئيس من إجراء واضح في حال استمرار الانتهاكات، قائلاً: "إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق سنذهب ونقضي عليهم"، موضحاً أن ذلك توعد موجه للجهات التي تخرق الاتفاق وليس تصريحات موجهة لتصعيد فوري.
وأشار ترامب إلى أن حماس تتصرّف بعنف كبير لكنها لم تعد تحظى بدعم إيران أو أي طرف آخر، مطالباً الحركة أن تتصرف بشكل صحيح، ومؤكداً أن الاتفاق الذي أبرم يلزمهم بالالتزام والسلوك الحسن وإلا فالعواقب ستكون وخيمة.
واختتم ترامب تصريحه بالتأكيد على أن الأوضاع ستُصار إلى التصحيح بالحوار والدبلوماسية مع الحفاظ على خيارات الرد لدى الولايات المتحدة وشركائها، رافضاً في الوقت نفسه أي نشر للقوات الأمريكية في القطاع.
ترامب : لقد توصلنا إلى اتفاق مع حماس، مفاده أن عليهم أن يتصرفوا بشكل جيد وأن يكونوا لطيفين.— 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) October 20, 2025
إن لم يكونوا كذلك، فسنقضي عليهم. سيتم القضاء عليهم، وهم يعلمون ذلك. لا أعتقد أن الأمر كان من القيادة، بل بسبب تمرد فيما بينهم، وقتلوا بعض الناس. pic.twitter.com/535vDqCE9Y