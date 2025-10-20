ترامب: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق سنذهب ونقضي عليهم |فيديو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك مشكلة صغيرة مع حركة حماس تتعلق بانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن واشنطن وشركائها ستعملان على حلها بسرعة.

وأضاف ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بالبيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة، أن بلاده تتخذ خطوات عديدة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، مشدداً في الوقت نفسه على أن إدارته لن ترسل جنوداً إلى غزة، وأن دولاً عدة التزمت باتفاق إنهاء الحرب.

وحذر الرئيس من إجراء واضح في حال استمرار الانتهاكات، قائلاً: "إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق سنذهب ونقضي عليهم"، موضحاً أن ذلك توعد موجه للجهات التي تخرق الاتفاق وليس تصريحات موجهة لتصعيد فوري.

وأشار ترامب إلى أن حماس تتصرّف بعنف كبير لكنها لم تعد تحظى بدعم إيران أو أي طرف آخر، مطالباً الحركة أن تتصرف بشكل صحيح، ومؤكداً أن الاتفاق الذي أبرم يلزمهم بالالتزام والسلوك الحسن وإلا فالعواقب ستكون وخيمة.

واختتم ترامب تصريحه بالتأكيد على أن الأوضاع ستُصار إلى التصحيح بالحوار والدبلوماسية مع الحفاظ على خيارات الرد لدى الولايات المتحدة وشركائها، رافضاً في الوقت نفسه أي نشر للقوات الأمريكية في القطاع.