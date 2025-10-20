إعلان

ترامب: قد نفرض رسوما جمركية 155% على الصين مطلع الشهر المقبل |فيديو

كتب : محمد جعفر

07:39 م 20/10/2025

الرئيس دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية مع حلول بداية عام 2026، في إطار جهود تهدف إلى تخفيف التوتر التجاري بين واشنطن وبكين.

وأكد ترامب خلال لقاءه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بالبيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن النادرة، أن بلاده قد تفرض رسوماً جمركية بنسبة 155% على الصين في الأول من نوفمبر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري، موضحًا أن الرسوم الجمركية كانت عاملاً رئيسيًا في إنهاء حروب اقتصادية سابقة وتشكل مصدر قوة هائل للولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الجانب الصيني هدد باستخدام المعادن النادرة كورقة ضغط، لكن واشنطن ردت بتهديد مماثل يتعلق بالرسوم الجمركية، مضيفًا أن بلاده ستحقق مليارات الدولارات إذا فُرضت هذه الرسوم.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة متقدمة على الصين في كل المجالات باستثناء عدد السفن الحربية، لافتًا إلى أن بلاده تمتلك ترسانة قوية من الغواصات النووية وتعمل حاليا على تسريع تسليم الغواصات النووية لأستراليا ضمن اتفاق دفاعي مشترك.

واختتم ترامب تصريحاته بالتعبير عن تفاؤله قائلاً: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق عادل مع الصين، وإن لم يحدث ذلك فستكون الصين في ورطة كبيرة"، كاشفًا أنه يخطط لزيارة رسمية إلى بكين مطلع العام المقبل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شي جين بينغ كوريا الجنوبية واشنطن أنتوني ألبانيز

