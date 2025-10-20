بالفيديو.. لحظة سرقة مجوهرات من متحف اللوفر في باريس

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق عملية سرقة متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، أحد أشهر المتاحف في العالم.

ووقعت عملية السرقة عندما دخل لصوص، أمس الأحد نحو الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، قاعة "أبولو" في المتحف وسرقوا مجوهرات، وفق وزير الداخلية لوران نونيز الذي أشار إلى استمرار التحقيق وإعداد قائمة بما سُرق.

ووفق وزارة الداخلية، فإن اللصوص استعانوا برافعة بضائع وضعت على ظهر شاحنة خارج مبنى المتحف، وأظهرت صور من مكان الحادثة سلّمًا مثبتًا على شاحنة يؤدي إلى الطابق الأول، ليتمكنوا من الوصول إلى إحدى النوافذ وكسرها والدخول إلى قاعة "أبولو" قرب نهر السين.

وقال نونيز إن "3 أو 4" لصوص نفّذوا عملية السطو خلال "7 دقائق".

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن اللصوص الذين اقتحموا المتحف بعد وقت قصير من فتحه أمام الزوار، سرقوا 9 قطع ولاذوا بالفرار على متن دراجات نارية، فيما قال نونيز إن المشتبه بهم تمكنوا من فتح "خزانتين للعرض".

وقالت وزارة الداخلية إن القطع المسروقة ذات "قيمة تاريخية وثقافية لا تقدر بثمن".