إعلان

ترامب يتهم مليارديرًا أمريكيًا بالوقوف وراء الاحتجاجات ضده (فيديو)

كتب : مصراوي

01:42 م 20/10/2025

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملياردير جورج سوروس، مؤسس مؤسسة "المجتمع المنفتح"، وعددًا من "اليساريين المتطرفين"، بالوقوف وراء موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة رفضًا لسياساته.

وفي تصريحات أدلى بها ترامب من على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قال تعليقًا على الاحتجاجات التي جرت تحت شعار "لا ملوك": "على فكرة، أنا لست ملكًا، بل أعمل بجد لجعل بلادنا عظيمة، هذا كل ما في الأمر."

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الشعارات واللافتات التي ظهرت في تلك التظاهرات تم تمويلها – بحسب قوله – من قبل سوروس وبعض الجهات اليسارية المتطرفة، مؤكدًا أن السلطات تتحقق من تلك المعلومات. ووصف ترامب الاحتجاجات بأنها "محدودة وضعيفة"، مشيرًا إلى أن المشاركين فيها لا يمثلون الشعب الأمريكي.


وشهدت الولايات المتحدة مظاهرات واسعة في جميع الولايات الخمسين ضمن حملة "لا ملوك" (No Kings)، شارك فيها ملايين الأشخاص الذين أعربوا عن رفضهم لما وصفوه بتوجه البلاد نحو الحكم الفردي.

وحمل المحتجون لافتات ضخمة تضم نصوصًا من الدستور الأمريكي ودعوا المواطنين إلى التوقيع عليها، مؤكدين أن الديمقراطية لا تسمح بوجود “ملوك” في البلاد.

وتُعد هذه التحركات استمرارًا لتحالف مدني سبق أن نظم احتجاجات مشابهة في يونيو الماضي، في وقت يسعى فيه المعارضون لسياسات ترامب إلى توحيد صفوفهم بعد فترة من الارتباك السياسي في صفوف الحزب الديمقراطي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ملياردير أمريكي الاحتجاجات جورج سوروس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط