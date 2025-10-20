ترامب يتهم مليارديرًا أمريكيًا بالوقوف وراء الاحتجاجات ضده (فيديو)

مصراوي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملياردير جورج سوروس، مؤسس مؤسسة "المجتمع المنفتح"، وعددًا من "اليساريين المتطرفين"، بالوقوف وراء موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة رفضًا لسياساته.

وفي تصريحات أدلى بها ترامب من على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قال تعليقًا على الاحتجاجات التي جرت تحت شعار "لا ملوك": "على فكرة، أنا لست ملكًا، بل أعمل بجد لجعل بلادنا عظيمة، هذا كل ما في الأمر."

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الشعارات واللافتات التي ظهرت في تلك التظاهرات تم تمويلها – بحسب قوله – من قبل سوروس وبعض الجهات اليسارية المتطرفة، مؤكدًا أن السلطات تتحقق من تلك المعلومات. ووصف ترامب الاحتجاجات بأنها "محدودة وضعيفة"، مشيرًا إلى أن المشاركين فيها لا يمثلون الشعب الأمريكي.

🚨 WOW! President Trump just DROPPED THE MIC on "No Kings"



"By the way, I'm not a KING. I work my A*S OFF to make our country great. That's all it is."



"It's a joke. I looked at the people...all the brand new signs. It was paid for by Soros and radical left lunatics...we're… pic.twitter.com/AKkOCz0wRc — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 20, 2025



وشهدت الولايات المتحدة مظاهرات واسعة في جميع الولايات الخمسين ضمن حملة "لا ملوك" (No Kings)، شارك فيها ملايين الأشخاص الذين أعربوا عن رفضهم لما وصفوه بتوجه البلاد نحو الحكم الفردي.

وحمل المحتجون لافتات ضخمة تضم نصوصًا من الدستور الأمريكي ودعوا المواطنين إلى التوقيع عليها، مؤكدين أن الديمقراطية لا تسمح بوجود “ملوك” في البلاد.

وتُعد هذه التحركات استمرارًا لتحالف مدني سبق أن نظم احتجاجات مشابهة في يونيو الماضي، في وقت يسعى فيه المعارضون لسياسات ترامب إلى توحيد صفوفهم بعد فترة من الارتباك السياسي في صفوف الحزب الديمقراطي.