قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه على حماس أن تعيد جثث كل الأسرى الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة أن تلتزم الحركة وإسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شرم الشيخ بمصر.

وطالب بارو، بفتح كل المعابر وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، متوقعًا دخول كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، أن البعثة الأوروبية في غزة مهمتها أمن المعابر وتدريب الشرطة الفلسطينية للحفاظ على الأمن في غزة.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، أنه سيُستأنف عمل البعثة المدنية الأوروبية لمراقبة معبر الحدود بين غزة ومصر.

وأكدت كالاس، أن "هذه البعثة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم وقف إطلاق النار" في قطاع غزة.