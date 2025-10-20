روسيا تهاجم منجما للفحم في منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا

كييف- (د ب أ)

قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا نفذت يوم الأحد هجوما قويا على منجم للفحم في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية.

وأعلنت إدارة المنجم على تطبيق تليجرام: "قبل وقت قصير من بدء موسم التدفئة، وجه العدو مرة أخرى ضربة ضد صناعة الطاقة الأوكرانية".

وفي وقت الهجوم، كان هناك 192 عاملا تحت الأرض في المنجم. وأفادت التقارير أنه تم إجلاء الجميع بسلام.

وقالت الإدارة إن الحادث الأخير هو رابع هجوم واسع النطاق على منشآت الفحم التابعة للشركة في الشهرين الماضيين.

وفي اليوم السابق ، كان هناك انقطاع في الكهرباء في منطقة دنيبروبتروفسك بعد هجمات روسية على منشآت إمدادات الطاقة.

وفي هجوم روسي آخر، تم ضرب محطة للطاقة في قرية كوريوكيف في منطقة تشيرنيهيف في المساء.

وأعلنت شركة الكهرباء الإقليمية على تليجرام أن "الضرر واسع النطاق" وأن نحو 55 ألف شخص فقدوا إمدادات الكهرباء في البداية.

وصعد الجيش الروسي في الآونة الأخيرة من هجماته على مرافق إمدادات الطاقة في أوكرانيا.

وتهدف هذه الهجمات إلى قطع أو إعاقة إمدادات الكهرباء والمياه عن السكان المدنيين مع اقتراب فصل الشتاء. كما تهدف الهجمات إلى إضعاف معنويات السكان الأوكرانيين.

وشوهدت أسراب من المسيرات الروسية تحلق مرة أخرى في وقت متأخر من المساء.

ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، حلقت المركبات الجوية غير المأهولة فوق مناطق سومي، تشرنيجيف، بولتافا، وخاركيف.

وصدر تحذير من الغارات الجوية في بعض أنحاء البلاد.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق منذ فبراير 2022.