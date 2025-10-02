بعد اعتراض أسطول الصمود.. إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال سفارة إسرائيل

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس، إن إسبانيا استدعت القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة.

وأشارت وزير الصحة الإسبانية مونيكا جارسيا، مساء الأربعاء، إلى أن مدريد ما زالت تنتظر تأكيدا رسميا بشأن ما إذا كان تم اعتقال أي من النشطاء على متن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة.

وأكدت جارسيا، في منشور على إكس، أن اعتراض أسطول الصمود واحتجاز النشطاء على متنه دليل آخر على وحشية إسرائيل وإصرارها على تدمير الشعب الفلسطيني.

وطالبت جارسيا بالإفراج الفوري عن عن جميع النشطاء المعتقلين، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك ووقف الإبادة الجماعية في غزة.

وأكدت وزير الصحة الإسبانية، على ضرورة محاسبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، مضيفة "كفى إفلاتا من العقاب".

وذكر المراسل العسكري لهيئة البث العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على أكثر من 40 قاربا من أسطول الصمود حتى الآن.

ويُعد أسطول الصمود، أحدث محاولة مدنية دولية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى غزة. وكان من المفترض أن يصل الأسطول إلى شواطئ غزة صباح الخميس ما لم تقم قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتراضه.