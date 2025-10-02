إعلان

فرنسا تعترض سفينة يشتبه في انتمائها لأسطول الظل الروسي

كتب : مصراوي

06:02 ص 02/10/2025

أسطول الظل الروسي

وكالات

اعترضت القوات الفرنسية، اليوم الخميس، سفينة يشتبه في انتمائها لما يعرف بأسطول الظل الروسي، في أعقاب تكرار رصد طائرات مسيّرة في الدنمارك، وفقًا لتقرير إعلامي.

وذكرت قناة "فرانس إنفو"، نقلا عن مكتب الادعاء المحلي، أن قبطان السفينة والمساعد الأول له قد جرى توقيفهما.

وأوضح مكتب الادعاء لوكالة الأنباء الألمانية د ب أ، أن طاقم السفينة فشل في تقديم إثبات لجنسية السفينة ورفض الامتثال للتعليمات.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قناة "تي في 2" الدنماركية جنودا وهم على متن السفينة.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، تحمل السفينة "بوراكاي" علم بنين، ويعتقد أنها جزء من "أسطول الظل" الروسي، ومرت عبر المياه الدنماركية في وقت تسببت فيه الطائرات المسيرة باضطرابات متكررة في المطارات الأسبوع الماضي، من بينها مطار كوبنهاجن ولاحقا في غرب الدنمارك، وفقا لسكاي نيوز.

